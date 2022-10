Herbe Pleite in Hamburg

Hamburg. In ihrem letzten Hinrundenspiel in der Feldhockey-Bundesliga mussten die Herren des TSV Mannheim Hockey am Samstag auswärts beim Club an der Alster antreten. Die weite Fahrt nach Hamburg lohnte sich für die Schwarz-Weiß-Roten letztlich nicht, die Partie bei Alster ging mit 2:7 (0:6) deutlich verloren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben das Spiel nicht gut begonnen, das war absolut mein Fehler. Ich hatte die Mannschaft auf eine Art und Weise auf das Spiel eingestellt, die sich als falsch herausgestellt hat. Das hat Alster sehr hart bestraft“, nahm TSVMH-Herrencoach Héctor Martinez die klare Auswärtspleite in der Hansestadt auf seine Kappe.

Schon nach vier Minuten erzielte Chris Newman das frühe 1:0 für die Hamburger, die bei ihrem zweiten Tor dann auch Glück hatten, als eine eigentlich faire Klärungsaktion von TSVMH-Torwart Emiliano Bosso gegen Struan Robert Walker einen Siebenmeterpfiff zur Folge. Dieter-Enrique Linnekogel verwandelte sicher zum 2:0 (9.). Kurz danach erhöhte Walker schon auf 3:0 (10.).

Mehr zum Thema Hockey Endspurt vor der Winterpause Mehr erfahren Hockey MHC gelingt Revanche gegen Polo Mehr erfahren Hockey Endspurt vor der Winterpause Mehr erfahren

Das zweite Viertel wurde für die Turner nicht besser, denn Linnekogel (24./Strafecke), Federico Fernandez Onega (26.) und Maximilian Schnepel (29./SE) machen das halbe Dutzend voll. „Wir haben dann etwas umgestellt“, durfte Martinez zumindest eine bessere zweite Hälfte seines Teams sehen, dass durch Nicolas Proske (34.) und Max Weiher (40.) zu Toren kam. Den Schlusspunkt setzte allerdings erneut Walker mit dem 7:2 (58.). and