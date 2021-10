Herbe Klatsche

Zweibrücken. „Die Art und Weise, wie wir uns ergeben haben, war erschreckend.” Auch einen Tag nach dem Spiel fand Mark Wetzel, Sportlicher Leiter des Handball-Drittligisten SG Leutershausen, deutliche Worte für das, was am Samstagabend in der Pfalz passierte. Die SGL reiste mit Selbstbewusstsein nach Zweibrücken, war vier Spiele in Folge ungeschlagen – und kassierte eine herbe 28:35 (12:18)-Klatsche.

Immerhin: Im zweiten Durchgang kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Marc Nagel nochmals heran, so dass sie nur noch drei Tore in Rückstand lagen. Dann eine unglückliche Szene, in der ein Tor von Rechtsaußen Max Schmitt abgepfiffen wird, weil er im Kreis gestanden haben soll. „Da hätten wir auf zwei rankommen können”, so Wetzel, der aber auch betonte, dass diese Aktion nicht spielentscheidend war. „Zweibrücken hat auch in der Höhe völlig verdient gewonnen.“

SG Leutershausen: Ulrich (6), Pauli (6/4), Schreiber (5), Bauer (2), Seitz (2), Leibnitz (2), Beganovic (1), Rolka (1), Ruß (1), Röller (1) und Schmitt (1).