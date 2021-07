Heimvorteil genutzt

Heidelberg. Die Triathleten aus Mannheim haben bei den in den HeidelbergMan integrierten baden-württembergischen Meisterschaften über die olympische Distanz kräftig abgesahnt und neun Medaillen gewonnen – vier in Gold, zwei in Silber, drei in Bronze.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laura Philipp vom HepTeam des TSV 1846 Mannheim war nach 1,6 km Schwimmen im Neckar, dem Rad-Rundkurs auf den Königstuhl (35 km/800 Höhenmeter) und der ebenso anspruchsvollen Laufstrecke auf dem Philosophenweg (10 km/160 Höhenmeter) in 2:03,55,8 Stunden nicht nur die Beste ihrer Altersklasse (AK 30), sondern die überhaupt schnellste Frau im Starterfeld mit 361 Finishern. Sie musste nur 25 Männern den Vortritt lassen. Bei den Landesmeisterschaften der AK 45 dominierte Hendrik Meth (SopremaTeam des TSV) in 2:10:22,9 Stunden, in der AK 50 ging kein Weg an seiner Vereinskollegin Marion Hebding vorbei (2:20:07,3).

Eine Woche nach Gold und Silber im Sprint sicherte sich Relindis Agethen (MTG Mannheim) auch den baden-württembergischen Titel über die nächst größere Distanz. In der AK 35 gewann sie in 2:23:57,8 vor ihrer Club-Kollegin Nina Grimmer (2:42:19,9). Als Dritter Edelmetallgewinner der MTG erreichte Mark Hoffmann (AK 45) das Podest und holte Bronze (2:24:38.6).

Dreimal Edelmetall ging auch an die LSV Ladenburg. Frank Erle (AK 50/2:25:51,6) und Roland Sawinski (AK 60/2:38:55) sicherten sich Bronze, Claudia Noack (AK 55/3:03:53,8) holte Silber. sd

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2