Heimvorteil bringt zehn Titel

Mannheim. Ein Heimspiel hatten die Mannheimer Leichtathletinnen und Leichtathleten bei den baden-württembergischen Hallen-Meisterschaften der Senioren. 13 Aktive von der MTG, der DJK Käfertal-Waldhof und dem TV Rheinau nutzten den Vorteil in der Halle des Olympiastützpunktes mit zehn Titeln, viermal Silber und einmal Bronze.

Den dreifachen Goldglanz von der EM in Portugal übertrug Hartmut Krämer (DJK) in die Heimat. In der Klasse M 80 gewann er die 60, 200 und 400 Meter. Zweimal ganz oben auf dem Podest stand seine Vereinskollegin Helga Ulrich (W 60). Sie sprintete über 60 m und 200 m zum Sieg. In W 35 war Sabine Dorn (DJK) über 200 m die Schnellste, über 60 m sicherte sie sich Silber. Im Kugelstoßen gab es zwei Medaillen für die MTG. In W 55 ging Gold an Ellen Weller , Bronze an Sabine Scheffler. Über zweimal Silber auf den 60 und 200 Metern freute sich Wilhelm Wittich (DJK, M 75).

Eine Klasse für sich war die Vertretung aus Rheinau auf den 1500 Metern. Angela Hochlehnert gewann in W 55 , Regina Peitz in W 50, Andreas Hütter in der M 35. Andreas Kurz (M 45) wurde Zweiter, Bernd Mürb (M 60) Dritter. sd