Heimspiel-Trilogie der Academics

Heidelberg. Mit dem Spiel gegen die Hamburg Towers am Samstag (20.30 Uhr) beginnt für die MLP Academics Heidelberg eine turbulente Heimspielwoche. Innerhalb von nur sieben Tagen stehen gleich drei Partien im heimischen SNP Dome an. Das Spiel gegen Hamburg können die Heidelberger dabei wohl am unbeschwertesten angehen. Mit Frankfurt und Gießen stehen nächste Woche dagegen zwei entscheidende Partien um den Klassenverbleib an, bei denen immenser Druck auf den Academics lasten wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hamburg ist da als europäisch geforderter Play-off-Teilnehmer des vergangenen Jahres ein ganz anderes Kaliber. Doch die Academics haben zuletzt am Mittwoch in Göttingen gezeigt, dass sie auch Favoriten ärgern können. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2