Heimspiel-Premiere der Academics

Heidelberg. Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Basketball-Bundesliga erwartet die MLP Academics Heidelberg am Mittwoch (20.15 Uhr, SNP Dome) in der Heimspielpremiere gegen die MHP Riesen Ludwigsburg eine fast unlösbare Aufgabe. Das hat nicht nur mit der Qualität des Gegners zu tun, der im vergangenen Jahr nach der Hauptrunde Erster war, sondern auch mit der eigenen Personalsituation.

Neben Osasumwen Osaghae und Courtney Stockard müssen die Heidelberger nun auch auf Rob Lowery (Muskelfaserriss) und Kelvin Martin verzichten. Doch auch bei ihrem Auftakt-Coup beim Mitteldeutschen BC hatte die Heidelberger schließlich niemand auf der Rechnung. red