Heim-EM mit Alexander Stadler

Mannheim. Zwar hat der Deutsche Hockey-Bund am vergangenen Freitag mit André Henning den Nachfolger von Herrenbundestrainer Kais al Saadi bereits bekanntgegeben, der Coach des Bundesligisten Rot-Weiss Köln wird allerdings erst nach Ende der Hallensaison seinen Posten bei den Domstädtern aufgeben. Die Betreuung der deutschen Herren bei der Hallenhockey-EM in Hamburg (12. bis 16. Januar) obliegt Chef-Nachwuchsbundestrainer Valentin Altenburg und Co-Trainer Johannes Schmitz, die im Feld als Trainergespann die deutschen U-21-Junioren bei der WM in Indien gerade zur Vizeweltmeisterschaft geführt haben.

Altenburg hat nun den Kader für die Heim-EM benannt. Mit dabei sind sieben Olympiateilnehmer, darunter Torhüter Alexander Stadler vom TSV Mannheim Hockey. Sein Clubkollege und Olympiateilnehmer Paul-Philipp Kaufmann steht hingegen ebenso wie Paul Zmyslony und Raphael Hartkopf (beide Mannheimer HC) auf der Nachrückerliste im Verletzungsfall. and