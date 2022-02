Heidelberg als Kulisse

Heidelberg. Am Samstag, den 19. Februar, bekommen die deutschen Rugbyfans endlich mal wieder ihre Schwarzen Adler auf heimischem Boden zu sehen. Nach knapp zwei Jahren Corona-Pause und dann Ende des vergangenen Jahres zwei Gastspielen in Litauen und Polen empfängt die deutsche 15er-Rugbynationalmannschaft in der Rugby Europe Trophy nun im Heidelberger Fritz-Grunebaum-Sportpark Belgien. Ankick ist um 15 Uhr, es gibt insgesamt 1000 Tickets,

Die belgischen Black Devils, Nummer 27 der Weltrangliste, haben als Absteiger aus der Rugby Europe Championship noch kein Spiel in dieser Trophy-Saison absolviert. Die jüngste Partie gegen die Ukraine fiel aufgrund zu vieler Corona-Fälle im ukrainischen Team aus und wurde für Belgien gewertet. Deutschlands Nationaltrainer Mark Kuhlmann weiß dennoch um die Stärken der Belgier: „Belgien wird in erster Linie ein physisch starker Gegner mit einem sehr guten Sturmspiel. Dazu kommt ein großer Erfahrungsvorsprung im Vergleich zu uns.“

Deshalb sieht Kuhlmann Belgien als klaren Favoriten, seine Schwarzen Adler allerdings auch nicht chancenlos. „Wir bereiten uns seit Jahresbeginn intensiv auf diese Partie vor. Die Spieler werden gegen Belgien alles reinhauen, was sie haben. Wozu es dann reicht, werden wir sehen.“ red

