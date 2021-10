Heddesheims Coup hilft auch dem VfR Mannheim

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden hat Fortuna Heddesheim für den Coup gesorgt und dem Tabellenzweiten ATSV Mutschelbach die erste Saisonniederlage beigebracht. Der VfR Mannheim ließ Punkte liegen, hat sich aber näher an das Spitzenduo heran gearbeitet, da auch Tabellenführer SV Spielberg beim 2:5 beim VfB Eppingen die erste Niederlage in dieser Runde kassierte.

Mutschelbach – Heddesheim 1:3

„Wir haben in den richtigen Momenten die Treffer erzielt und dieses Spiel auch verdient gewonnen“, sagte der Heddesheimer Trainer Frank Hettrich nach dem Erfolg seines Teams. Sieg-Garant der Heddesheimer war die Viererkette um Fabian Lorenz, Oliver Malchow, Timo Gebhardt und Adrian Malburg, die kaum nennenswerte Torchancen der sonst so offensivstarken Mutschelbacher zuließ. Vorne köpfte Andreas Lerchl kurz vor der Pause einen von Andreas Adamek getretenen Freistoß zum 1:0 (41.) ins Netz.

Im zweiten Durchgang staubte Adamek nach einem Schuss von Ajdin Zeric zum 2:0 (63.) ab. Sieben Minuten später sorgte Adamek für das 3:0 (70.). Mutschelbach gelang nur noch das 1:3 durch einen verwandelten Foulelfmeter. fvh

Gommersdorf – VfR Mannheim 1:1

Ohne die Stürmer Benedikt Koep (verletzt) und Dennis Lodato (krank) startete der VfR stark, doch der Gommersdorfer Torwart Dennis Petrowski vereitelte gute Chancen der Mannheimer. Kurz vor der Halbzeit entwischte Dennis Vollmer der Mannheimer Abwehr, lief alleine auf VfR-Torwart Marcel Lentz zu und schloss zur 1:0-Führung ab (43.).

Im zweiten Durchgang drängte der VfR dann auf den Ausgleich. Nach einer zu kurzen Torwart-Abwehr köpfte Blerton Muca den Ball in die Maschen – 1:1 (71.). In der Schlussphase zog der VfR ein Powerplay auf, doch Gommersdorf rettete sich über die Zeit. vfr

Waldhof II – Ger. Friedrichstal 1:2

„Wir haben uns heute selbst geschlagen“, haderte SVW-Coach Oscar Corrochano nach der unglücklichen Heimpleite gegen Germania Friedrichstal. Dabei erwischte der SVW II einen Auftakt nach Maß. Nico Seegert brachte den Waldhof mit 1:0 in Front (6.). Bis zur Halbzeit vergaben die Blau-Schwarzen noch ein halbes Dutzend weiterer Chancen durch Marquardt, Mikona, Hocker und Rona – ein weiterer Treffer wollte einfach nicht gelingen.

Weitaus effektiver waren die Gäste, die mit zwei Torschüssen durch Jose Tijeras Martinez (23., 37.) die glückliche Führung erzielten. Nach der Pause drückten die Waldhöfer vehement auf den Ausgleich, doch konnten sie den starken Friedrichstaler Keeper Mikel Schuster nicht mehr überwinden. rod