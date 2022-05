Heddesheim trotzt dem SKV einen Punkt ab

Mannheim. Kein Sieger im Spitzenspiel der Fußball-A-Klasse, Staffel II: Der souveräne Tabellenführer SKV Sandhofen kam gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Heddesheim nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und lief dabei sogar zwei Mal einem Rückstand hinterher. Fortuna-Trainer Thomas Jöhl war mit dem Aufritt seiner Mannschaft entsprechend zufrieden und sprach von einem „sehr sehenswerten“ Spiel. „Vom Engagement her wäre ein Sieg für uns vielleicht sogar verdient gewesen, aber so war es ein gerechtes Unentschieden. Es war ein tolles Spiel mit viel Tempo“, sagte Jöhl und ergänzte: „Wir hatten auch zwei Mal Glück, dass Sandhofen seine Topchancen nicht genutzt hat.“

In der 27. Minute brachte Paul Rohrmann die Heddesheimer in Führung, nachdem der Ball abgefangen, über links schön kombiniert wurde und Rohrmann den Spielzug am Ende eiskalt vollendete.

„Die ersten 25 Minuten war Heddesheim klar besser und ging auch verdient in Führung“, resümierte SKV-Trainer Christian Hofsäß, der sich eigentlich drei Punkte erhofft hatte. Noch vor der Pause egalisierte Sandhofen durch Pascal Eckert der zum 1:1-Halbzeitstand traf. Der SKV spielte den Ball tief auf die linke Seite in den Strafraum und Eckert traf ins lange Eck (40.).

Jöhl hofft noch auf Platz zwei

In der zweiten Halbzeit kam Sandhofen besser ins Spiel und übernahm zusehends die Kontrolle. Das Tor machte jedoch erneut die Fortuna. Badou Sonko sorgte nach einem abgefangenen Angriff für die 2:1-Führung gegen den Tabellenführer (74.). Aber auch angesichts des zweiten Rückstands zeigte die Mannschaft von Hofsäß Moral und glich nach einer Standardsituation durch Sebastian Pah postwendend aus (75.). „Wir waren in der zweiten Halbzeit besser, genauer gesagt die letzten 65 Minuten des Spiels. Fortuna hatte eine Chance und nutzte die auch“, bilanzierte Hofsäß und freute sich über die Moral seiner Elf. „Wir versuchen, bis zum Schluss immer alles zu geben – egal ob Führung oder Rückstand.“

Heddesheims Coach Jöhl war dagegen auch mit der taktischen Disziplin seines Teams zufrieden. „Wir haben gegen Sandhofen immer gut gespielt und wollten gewinnen. Zuletzt agierten wir immer mit einem 4-2-3-1-System, wollten aber gegen Sandhofen die Mitte zu machen und haben es deshalb mit einem 4-3-1-2 versucht, was super funktioniert hat“, erklärte Jöhl.

Trotz des Remis steht Sandhofen weiterhin auf Platz eins und hat satte zehn Punkte Vorsprung auf Verfolger DJK Feudenheim. Die Fortuna auf Platz fünf, bleibt im Kampf um Platz zwei auf Schlagdistanz. „Wir wollen am Ende unbedingt auf Rang zwei stehen. Denn wenn wir ehrlich sind, ist Sandhofen diese Saison einfach zu stark und wohl nicht mehr einzuholen“, sagte Jöhl.

