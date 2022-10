Hawaii-Ticket die Krönung

Cascais. Marion Hebding hat beim Ironman Cascais in Portugal einen erfolgreichen Saisonabschluss gefeiert. Die Triathletin des Soprema Teams TSV Mannheim holte den Sieg in ihrer Altersklasse W 50 in 10:21,37 Stunden mit überwältigendem Vorsprung. Insgesamt belegte sie in der Frauenkonkurrenz den starken sechsten Platz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Respekt hatte Hebding vor dem kalten Atlantik-Wasser. Ausgerüstet mit einer zusätzlichen Neoprenbadekappe – ein Tipp von Timo Bracht – überstand sie die erste Disziplin gut. Die Radstrecke bestand aus einem Zwei-Runden-Kurs, der zunächst durch ein bergiges Naturgebiet führte, dem sich eine Runde auf dem Formel-1-Kurs von Estoril und dann die wellige Küstenstraße bis Lissabon anschlossen. Zum Abschluss absolvierte Hebding die wellige Marathonstrecke in 3:36 Stunden. Mit ihrer starken Vorstellung in Portugal qualifizierte sich Hebding für den Ironman auf Hawaii, im Oktober 2023 wird sie zum fünften Mal in Kona am Start stehen. red