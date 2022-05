Mannheim. Während in Liga eins der Spielbetrieb wegen der FIH Pro League Spiele der deutschen Nationalteams ruht, steht in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd der Damen erneut ein Doppelspielwochenende auf dem Programm. Der Tabellenführer TSV Mannheim Hockey bekommt es dabei am Samstag (14 Uhr) unter dem heimischen Fernmeldeturm mit dem Bietigheimer HTC zu tun und am Sonntag (12 Uhr) ist der TuS Obermenzing aus München bei den Schwarz-Weiß-Roten zu Gast.

„Beide Gegner sind mit hoher kämpferischer Qualität versehen. Das wird ein hartes Stück Arbeit, um mit sechs Punkten aus dem Wochenende zu gehen“, sagt TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller, der gerne alle Zähler in Mannheim behalten will. Vom TSVMH befinden sich Tara Duus und Elissa Mewes derzeit noch beim U-21-Perspektivlehrgang in Duisburg.

„Leonie Weißenberger ist beim U-21-Lehrgang und Luise Bantow bei der U 18“, muss auch Christian Wittler, der Damen-Coach des Feudenheimer HC auf zwei Spielerinnen verzichten. Auch für den Tabellenfünften steht am Wochenende ein Heimspieldoppelpack an, wenn am Samstag (16.30 Uhr) zunächst der TuS Obermenzing und am Sonntag (12 Uhr) der Bietigheimer HTC ans Neckarplatt kommt. Auch die FHC-Herren haben am Samstag (14 Uhr) ein Heimspiel, dann ist in der 1. Regionalliga Süd Spitzenreiter Wiesbadener THC zu Gast. and

