Harte Meter im Gelände

Großsachsen. Noch einmal richtig rustikal wird es am Sonntag beim Naturpark Neckartal-Odenwald Cross Duathlon mit Start und Ziel in Großsachsen an der Bergstraße zugehen. Bei dem Finale der „Xterra German Tour“ erwartet die Mehrkämpfer auf der sogenannten Xterra-Distanz ein 8-Kilometer Geländelauf, 24 Kilometer mit dem Mountainbike und ein weiterer Vier-Kilometer-Lauf durch das Gelände.

Dabei müssen fast 1300 Höhenmeter durch die Weinberge der Bergstraße und den Odenwald erklommen werden. Etwas weniger Ambitionierte oder Jüngere starten über die kürzere Light-Strecke, die Fitness-Distanz oder in der Staffel. Besondere Spannung ist dann angesagt, wenn die bekannten Top-Athleten und -Athletinnen aus der Region im Starterfeld zu finden sind, wie etwa der amtierende Deutsche Meister im Cross-Triathlon Malte Plappert (Heidelberg) oder auch die vielleicht beste Cross-Duathletin der Welt, Laura Philipp (Soprema Mannheim).

Im Vorjahr gewann Philipp bei den Deutschen Meisterschaften im Mountainbike-Marathon im benachbarten Leutershausen die Bronzemedaille.

Weitere Informationen und Onlineanmeldung unter www.odenwald-bike-marathon.de. red

