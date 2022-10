Hanno Balitsch als prominenter Hospitant beim Mannheimer HC

Mannheim. In anderen Bereichen Eindrücke und Anregungen für die eigene Arbeit zu sammeln - diese Gelegenheit nutzte in den vergangenen zwei Wochen Hanno Balitsch. Der Co-Trainer der deutschen U-20-Fußballjunioren. Mit seiner Hospitanz beim Mannheimer Hockeyclub schlug der ehemalige Bundesliga-Profi einen Weg ein, den zuvor auch schon Hockey-Größen in die andere Richtung gegangen waren. So wechselte etwa der langjährige Hockey-Bundestrainer Bernhard Peters zum Fußball ( TSG Hoffenheim, Hamburger SV) und der Mannheimer Markus Weise, der sowohl mit den deutschen Hockey-Damen als auch mit den Herren Olympiasieger wurde, wirkte beim Aufbau der neuen Akademie des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) in Frankfurt mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Natürlich war es interessant, sich einer Sportart zuzuwenden, die ebenfalls mit elf Spielern auf dem Feld gespielt wird. Gerade was Dinge wie Raumaufteilung betrifft, wirkte vieles doch sehr vertraut“, schilderte Balitsch seine Eindrücke und sah klare Parallelen. „Das Spielsystem, das MHC-Herrentrainer Andreu Enrich und sein Co-Trainer Zafer Kir in der Feldhockey-Bundesliga favorisieren, ist dem sehr ähnlich, was wir mit Cheftrainer Hannes Wolf mit der deutschen U-20-Nationalmannschaft spielen“, sagte Balitsch, der beim SV Waldhof groß wurde und 2016 dort auch seine Karriere als Spieler beendete.

Blick über den Tellerrand

Mehr zum Thema Hockey Endspurt vor der Winterpause Mehr erfahren Hockey MHC gelingt Revanche gegen Polo Mehr erfahren Hockey TSVMH feiert ersten Sieg Mehr erfahren

„Ich habe den MHC-Trainern und -Juniorentrainern auch meine aktuelle Präsentation zum Thema Kleinfeld gezeigt - auch da gibt es Dinge, die sich durchaus auf Feldhockey übertragen lassen“, so der 41-jährige Fußballlehrer, der es wichtig findet, über den Tellerrand zu schauen. „Ich war mit meiner Präsentation ebenfalls beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim, denn es geht natürlich auch darum, sich mit den Vereinstrainern auszutauschen“, sagte Balitsch, der Anregungen seitens des DFB in die Clubs tragen möchte - von dort aber auch selbst Impulse für die eigene Arbeit im Trainerstab der U-20-Junioren mitnimmt.

In den zwei Wochen beim MHC durfte Balitsch hautnah mit dabei sein und hat durchaus auch Unterschiede zwischen Feldhockey und Fußball ausgemacht. „Der größte Unterschied ist sicherlich, dass beim Fußball viel mehr Geld im System ist als beim Hockey. Das meine ich ohne jegliche Wertung, sondern als reine Feststellung. Wenn ein Bundesligaspieler im Fußball zehnmal Deutscher Meister wird, dann kann man davon ausgehen, dass er für seinen Lebensabend finanziell ausgesorgt hat. Bei einem Feldhockey-Bundesligaspieler ist hingegen klar, dass er seinen Lebensunterhalt nicht über den Hockeysport absichern wird“, sagte Balitsch, der in dieser Hinsicht eben doch sieht, dass Bundesliga-Profis beider Sportarten andere Wege bestreiten.

„Mehr Geld im System Fußball“

„Im Fußball haben bereits junge Spieler meist schon gut dotierte Verträge. Beim Hockey hat man es dagegen eigentlich durchgehend mit Studenten zu tun, die zum Teil auch schon im Beruf tätig sind“, erklärte Balitsch, der somit auch bei den Lebensumständen erhebliche Unterschiede sieht. „In taktischen Belangen macht es dir als Trainer der studentische Hintergrund natürlich einfacher, da die Spieler ja bereits gewohnt sind, lösungsorientiert zu arbeiten“, sagte der 41-Jährige auch mit Verweis auf das fliegende Wechseln im Hockey.

„Natürlich gibt es auch im Fußball durchaus Spieler mit einer schnellen Auffassungsgabe, aber das verlangt schon ein hohes Maß an Selbstorganisation“, sagte Balitsch, der hier vielleicht sogar einen kleinen Pluspunkt für den Hockeysport sieht, der an anderer Stelle dann aber schon wieder ausgeglichen wird.

„Wenn man die Spielvorbereitung und -nachbereitung betrachtet, dann ist das ja mehr oder weniger eine Zwei-Mann-Show von Andreu und Zafer, die auch selbst das Videomaterial sichten und schneiden müssen. Im Fußball hast du da einen großen Staff mit einem eigenen Video-Analysten, der dir einzelne Szenen auf Wunsch liefert. Und statt eines Physiotherapeuten, der selbst eine Praxis betreibt, hast du zehn festangestellte Physios im Club, die sich nur um die Bundesligaspieler kümmern. Da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, dass beim Fußball eben mehr Geld im System ist“, sagte Balitsch, der sich nun wieder auf seinen DFB-Job konzentriert.

Als Co-Trainer der deutschen U-20-Nationalmannschaft stehen im November noch Länderspiele in Tschechien, gegen Norwegen und gegen Portugal an, ehe der Ex-Waldhöfer dann auch noch als ZDF-Experte zur Fußball-WM nach Katar reisen wird.