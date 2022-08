Handballer-Sohn träumt von Fußballer-Karriere

Weinheim/Sandhausen. Wer einen Mann namens Uwe Rahn zum Vater hat, dem sollte der Fußball in die Wiege gelegt worden sein. Sollte man meinen. Wenn dieser Uwe Rahn jedoch ehemaliger Handballer ist, wird die Sache schon ein wenig kniffliger. „Handball habe ich nie ausprobiert“, lacht Frederik Rahn, der seit sechs Jahren für den SV Sandhausen am Ball ist. Jetzt wurde der 17-Jährige „Local Player“ des Fußball-Zweitligisten. Das heißt, der Weinheimer steht im erweiterten Kader des Bundesligisten. Ein weiterer Schritt, um seinen Traum vom Profi wahr werden zu lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die von der UEFA praktizierte Local-Player-Regelung zur Förderung des Nachwuchses besagt, dass pro Bundesligaverein mindestens acht lokal von einem deutschen Verein ausgebildete Spieler unter Vertrag stehen müssen, vier davon müssen in drei Spielzeiten im Alter zwischen 15 und 21 Jahren für den Klub spielberechtigt gewesen sein. Dieses Kriterium erfüllt Freddy Rahn, der seit sechs Jahren das SVS-Trikot trägt.

Der 17-jährige Frederik Rahn Im Trikot des SV Sandhausen. © Rahn

Nach Benedikt Grawe, Vincent Schwab, Felix Jung und Benjamin Franz erhielten nun Rahn und sein U19-Teamkollege Bennet Schieber diesen Status und die Chance, sich noch mehr zu zeigen. „Wir erwarten, dass die Spieler sich nicht darauf ausruhen, sondern eine Vorbildfunktion in der U19 übernehmen. Local Player zu sein, ist Chance und Verpflichtung zugleich. Für unsere Jugendspieler ist es eine Auszeichnung sporadisch beim Training der Profis dabei zu sein. Die Jungs sollen alles geben – ähnlich wie es Benedikt Grawe und Vincent Schwab gelungen ist“, sagt Mikayil Kabaca, der Sportliche Leiter des SV Sandhausen.

„Da muss ich jetzt dranbleiben“

Mehr zum Thema SV Sandhausen „Haben uns hier sehr schnell eingelebt“ Mehr erfahren

Freddy Rahn hatte auf diese Chance gehofft. „Ich habe in der vergangenen Saison viel trainiert, mich sehr bemüht und gehofft, berücksichtigt zu werden.“ Viermal trainiert Rahn, der am Weinheimer Privatgymnasium gerade sein Abitur gemacht hat, mit der Mannschaft. „An den in Sandhausen freien Tagen bin ich im Fitnessstudio, arbeite mit meiner Einzeltrainerin verletzungsvorbeugend an der Athletik und Beweglichkeit oder mit meinem Trainer fußballerisch am Ball.“

Viel Zeit, um mit seinen Freunden etwas zu unternehmen, bleibt da nicht. „Seit ich in der U14 bin, habe ich gemerkt, dass ich das Potenzial habe, um den Sprung ins Profigeschäft zu schaffen. Da muss ich jetzt dranbleiben“, sagt der Verteidiger, der zunächst aber vor allem mit Sandhausens U19 den Aufstieg aus der Oberliga in die Bundesliga schaffen will. „Das ist unser klares Ziel. Wir haben eine qualitativ sehr starke Mannschaft und einen guten Trainer“, sagt Rahn selbstbewusst.

Trainingseinsätze bei den Profis

Über die Trainingseinsätze bei den Profis freut sich der schnelle, flexible und beidfüßige Außenverteidiger mit Torgefahr besonders. „Ich muss an meiner Robustheit arbeiten und an Masse gewinnen, um im Männerbereich mithalten zu können. Das ist noch mal eine ganz andere Schiene, da geht es viel dynamischer und körperbewusster zu.“

Ein Studium möchte Rahn, der im Alter von acht Jahren beim SV Unter-Flockenbach zum Fußball kam, deshalb erst im nächsten Jahr aufnehmen. „Ich will jetzt erst mal schauen, was fußballerisch gehen könnte. Aber natürlich wäre es fahrlässig, jetzt wo ich das Abi in der Tasche habe, nur auf diese Karte zu setzen“, sagt Rahn.

Warum eigentlich Unter-Flockenbach und nicht Weinheim? „In der Grundschule hat mich ein Kumpel gefragt, ob ich mit ihm zum SVU will. Da hat es mir gleich so gut gefallen, dass ich dortgeblieben bin.“ Sein Talent fiel dem DFB-Stützpunkttrainer in Abtsteinach nur kurze Zeit später auf und schon bei den D-Junioren erfolgte der Wechsel ins Sandhausener Nachwuchsleistungszentrum. „Natürlich war allein der Fahraufwand erheblich größer. Aber ich wollte besser spielen und auf einem höheren Niveau.“

Den Weg geht Freddy Rahn konsequent, einen ersten Trainingseinsatz bei den Profis hat er bereits absolviert. Den Zweitliga-Vorbildern traut er den Klassenerhalt „auf jeden Fall“ zu, „Wir haben eine gute Mannschaft. Ich hoffe auf eine stabile Saison mit wenigen Ausrutschern“, ist Rahn zuversichtlich.