Hallenspezialisten bei der DM am Ball

Mannheim. Die Bewerbung für die neu geschaffene Futsal-Bundesliga, die im Herbst ihren Betrieb aufnehmen wird, hatte die SG Friesenheim/ Spartak Mannheim aus strukturellen Gründen zurückgezogen. Dennoch eröffnet sich für das Team um Abteilungsleiter Denis Peschke nun doch noch die Möglichkeit, um nationale Ehren zu spielen.

AdUnit urban-intext1

Ab Donnerstag tritt die SG bei den Deutschen Meisterschaften in Duisburg-Wedau an. Als Vizemeister der Regionalliga Südwest der abgebrochenen Spielzeit 2020/21 qualifizierten sich die Kurpfälzer für die Endrunde. In einer Vorausscheidung trifft die SG am Donnerstag (11 Uhr) auf den Vizemeister der Regionalliga Süd 1. FC Penzberg, um das Ticket fürs Viertelfinale zu lösen. „Die Erfolgsaussichten muss man realistisch einschätzen. Wir haben seit September 2020 nicht mehr trainiert und gespielt“, schraubt Peschke die Erwartungen herunter. wy