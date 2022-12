Häussler auf dem Podest

Rostock. Mit einer Silber-Medaille ist Sarah Häussler von der Box-Abteilung der Thai Bombs Mannheim von den Deutschen Box-Meisterschaften in die Quadratestadt zurückgekommen. Häussler, die in der Klasse bis 60 kg startete und im Hanuman Gym sowie am Heidelberger Olympiastützpunkt trainiert, setzte sich in der Vorrunde souverän durch. Ihre Gegnerin Jana Thomas (Mecklenburg-Vorpommern) hatte der schlagstarken Mannheimerin nichts entgegenzusetzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Finale bestritt Häussler gegen Lena Büchner aus Niedersachsen. Beide Kämpferinnen lieferten sich ein temporeiches und enges Gefecht. Am Ende von drei Runden musste sich Häussler nach Punkten geschlagen geben. Wie knapp die Entscheidung war, zeigte, dass dieses Finale zum besten Kampf der Frauen gewählt wurde. red