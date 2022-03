Härtetest in Dubai für Laura Philipp

Mannheim. Profi-Triathletin Laura Philipp vom Soprema Team des TSV Mannheim hat sich auf ihr erstes Rennen in dieser Saison festgelegt. Die 34-Jährige geht am Samstag beim Ironman 70.3 Dubai über die Mitteldistanz an den Start. Der erste Wettkampf in diesem Jahr dient der Heidelbergerin als Härtetest für die bereits am 7. Mai stattfindende Ironman-Weltmeisterschaft.

Philipp hatte sich zuvor in einem Trainingslager auf Mallorca intensiv auf das Rennen vorbereitet und will sich jetzt in Dubai Rennpraxis für den ersten Höhepunkt der Saison holen. Neben der in den Mai nach St. George im US-Bundesstaat Utah verlegten Weltmeisterschaft soll im Oktober auch wieder die Ironman-WM 2022 auf Hawaii über die Bühne gehen, für die sich Philipp ebenfalls bereits qualifiziert hat. jab

