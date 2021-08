Härtetest für TSVMH

Mannheim. Die Bundesligaherren des TSV Mannheim Hockey sind von Freitag bis Sonntag Gastgeber eines Ligacup-Vorrundenturniers, bei dem sich der Erst- und Zweitplatzierte für das Ligacup-Finalturnier in Krefeld (27. bis 29. August) qualifizieren. Die TSVMH-Herren haben mit dem Nürnberger HTC, dem SC Frankfurt 1880 und dem Düsseldorfer HC drei weitere Bundesligateams zu Gast. Aus Liga zwei sind der Erstligaabsteiger Crefelder HTC und der Münchner SC dabei.

Auftakt am Freitag

Den Turnierauftakt machen am Freitag um 18 Uhr die TSVMH-Herren gegen Frankfurt. Am Samstag treffen die TSVMH-Herren auf den Crefelder HTC (15 Uhr) und den Düsseldorfer HC (17.40 Uhr). Am Sonntag heißen die Gegner Münchner SC (10.10 Uhr) und Nürnberger HTC (13.40).

Den kompletten Spielplan sowie Livestreams zu allen Spielen gibt es auf der Turnierseite www.tk-hockey.com/de/hockeyliga-cup-stream. Der Eintritt zu den Spielen ist frei. Der TSVMH bittet die Zuschauer die 3G-Regel (Geimpft, Genesen, Getestet) zu beachten und möglichst geimpft zu kommen. Die Anwesenheitserfassung erfolgt über die Luca-App. and