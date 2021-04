Härtetest für SGL

Leutershausen. Neues Spiel, neues Glück: Die SG Leutershausen ist am Samstag ab 17.30 Uhr im ersten Auswärtsspiel der Qualifikationsrunde zum DHB-Pokal gefordert. Der Gegner: TV Plochingen. Wenn die Teufel die rund 90-minütige Fahrt nach Plochingen, einem Ort wenige Kilometer östlich von Esslingen, aufnehmen, wird das vergangene Spiel kaum noch ein Thema sein. Die knappe Last-Minute-Niederlage gegen Pforzheim (20:21) war ärgerlich und dennoch kein Beinbruch, denn das Drittliga-Team von Trainer Marc Nagel hat keinen schlechten Eindruck hinterlassen.

„Wichtig ist, dass wir in der Abwehr den Grundstein legen und dann vorne besser werden“, erklärte Rückraumspieler Kevin Bitz. Was gegen Pforzheim gut funktioniert hat, soll auch gegen Plochingen ein Fokus sein. Hinzu kommt, dass das Manko der letzten Partie ausgeglichen werden soll. Linksaußen Gianluca Pauli: „Wir haben vorne zu viele Chancen gebraucht. Das versuchen wir, nun besser zu machen.“

Es wird Stück für Stück in allen Bereichen gearbeitet, um wieder in Form zu kommen nach der langen Pause. Gegen Plochingen sollen der nächste Schritt und am besten die ersten Punkte folgen – auch wenn der TVP eine Unbekannte ist.

„Wir haben bisher noch nicht gegeneinander gespielt. Natürlich kennt man den einen oder anderen Spieler, aber sonst gibt es keine Berührungspunkte“, erklärt Leutershausens Torwart Alexander Hübe. Das Hauptaugenmerk liegt auf der eigenen Leistung, auf den Fortschritten im Training. tb

