Schwetzingen. Umbruch im deutschen Verfolgungsvierer der Damen: Nach dem Karriereende von Lisa Brennauer und ohne die verletzte Lara Süßemilch sowie die pausierende Lisa Klein bekommt der Gold-Express von Olympia und der Weltmeisterschaft 2021 bei der bis Sonntag im Velodrome National in Saint Quentin-en-Yvelines vor den Toren von Paris abgehaltenen WM 2022 ein neues Gesicht. Mit dabei ist auch Lana Eberle. Diese Redaktion sprach mit der 18-jährigen Altlußheimerin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Glückwunsch zur Nominierung zur Bahnrad-WM der Elite. Haben Sie insgeheim damit gerechnet oder war es eine Überraschung?

Lana Eberle durfte sich im Juli über EM-Bronze bei der U 23 freuen. © privat/ü

Lana Eberle: Gerechnet habe ich nicht damit, aber ich habe schon ein bisschen darauf gehofft. Es war ja schon von Anfang an klar, als Laura Süßemilch bei der Tour de France so schlimm gestürzt ist, dass sie in dieser Saison nicht mehr fahren wird. Dadurch wusste man natürlich, dass ein Platz frei wird, der besetzt werden muss. Mit fünf Leuten muss man eigentlich auf jeden Fall immer an den Start gehen, falls einer krank wird. Dadurch hatte ich schon für die EM in München eine kleine Hoffnung, da hat es aber leider noch nicht gereicht. Und dann kam vor zwei Wochen die Nachricht, dass Lisa Klein bei der WM in Frankreich auch nicht an den Start gehen wird. Da war natürlich die Hoffnung schon sehr groß. Dann war klar: wir haben nur zwei Starterinnen von Olympia und wir brauchen noch mindestens drei Plätze, die belegt werden müssen. Es war aber jetzt doch eine Überraschung, dass es trotzdem geklappt hat.

Mehr zum Thema Titelkämpfe in Frankreich Bahnrad-WM: Deutsches Sprinter-Duell beim Olympia-Test Mehr erfahren Weltmeisterschaft in China «Wahnsinn»: Tischtennis-Team ohne Topstars im WM-Halbfinale Mehr erfahren

Welche Disziplinen werden Sie fahren?

Eberle: Ich werde am Donnerstag bei der Zwischenrunde des Vierers dabei sein, wenn wir hoffentlich die Qualifikation überstanden haben. Am Donnerstag findet dann auch das Finale statt. Aber ins Finale kommen wir wahrscheinlich nicht, weil viele gute Teams am Start sind. Und am Samstag fahre ich die Einerverfolgung.

Ihr erstes Jahr als Profifahrerin geht langsam zu Ende. Wie lautet Ihr Fazit bisher?

Eberle: Es macht mir Spaß, so viel um die Welt zu reisen. Das will ich noch so lange wie möglich weitermachen. Ich denke, es wird dann auch noch um einiges einfacher, wenn ich im nächsten März mein Abitur beendet habe und ich mich dann mehr auf den Radsport konzentrieren kann. Aber es ist schon cool vom Team her und alles, was damit zusammenhängt. Das gefällt mir.

Tragen Sie auch im nächsten Jahr das Trikot vom Ceratizit-WNT pro Cycling Team?

Eberle: Dazu kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen.

Nochmal zurück zur Bahn-WM: 2024 finden die Olympischen Spiele in Paris statt. Die Bahn-WM ist jetzt auch in Paris. Ist das ein gute Omen für Sie und Ihren großen Traum, bei Olympia zu fahren?

Eberle: Ich würde schon sagen, dass es ein gutes Zeichen ist. Wenn man dann die Bahn schon kennt, ist es auch erst einmal ein Vorteil. Vielleicht reicht es bei Olympia dann auch. Es gab jetzt einige Leute, die gemeint haben, ich soll lieber im Dezember ins Trainingslager als jetzt auf die WM. Ich starte hier jetzt aber schon gerne. Es ist eine riesige Chance für mich. sz/ü