GW-Trio schon raus

Melbourne. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres haben drei Spieler vom amtierenden deutschen Meister Grün-Weiss Mannheim den Sprung in die 3. Runde verpasst. Nur Radu Albot überstand die zweite Runde im Einzel in Melbourne und trifft bei den Australian Open nun auf Alexander Zverev.

Der Moldauer Albot, der sich bereits erfolgreich durch die drei Qualifikations-Runden spielte, bezwang am Mittwoch Aleksandar Vukic glatt in drei Sätzen. Nachdem zuvor Dominik Koepfer (4:6,3:6,6:7 gegen Reilly Opelka/USA) und Dusan Lajovic (2:6,1:6,5:7 gegen Carlos Alcaraz/Spanien) in Runde zwei die Segel streichen mussten, verpasste auch Pedro Martinez den Einzug in die Runde der besten 32. Der 24-jährige Martinez (Weltranglistenplatz 61.) verpasste dabei eine Überraschung. Gegen den an Nummer 16 gesetzten Chilenen Cristian Garin verlor Martinez erst nach 4:35 Stunden mit 7:6, 6:7, 6:2, 2:6, 2:6. In Runde eins hatte der Spanier noch Federico Delbonis, ebenfalls von Grün-Weiss, in vier Sätzen ausgeschaltet.

Doppelspezialist Kevin Krawietz gewann sein Auftakt-Doppel an der Seite von Andreas Mies und zog ins Sechzehntelfinale ein. jab