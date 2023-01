Guter Start unter dem Hallendach

Sindelfingen. Mit 13 Medaillen – fünf goldenen, vier silbernen und vier bronzenen – und weiteren fünf Top-Acht-Plätzen hat sich die Leichtathletikabteilung der MTG Mannheim bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften in guter Form präsentiert. Die 4x200-Meter-Staffel der Männer meldete mit dem Landestitel sogar Ansprüche an einen Podestplatz bei den deutschen Meisterschaften an. Robin Ganter, Patrick Domogala, Timo Lange und Jonas Kriesamer liefen in 1:26,17 min auch auf Rang zwei der DLV-Bestenliste. Domogala gewann zudem die 200 m in 21,77 sec mit deutlichem Vorsprung, Siebter wurde Simon Hahn (200 m/22,92 sec).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dominanz über 60 Meter

Auf den 60 Metern erreichten gleich vier MTG’ler das A-Finale des besten Acht. Felix Kunstein sicherte sich Gold (6,69 sec), Lange wurde Vierter (6,85), Kriesamer Fünfter (6,87) und Tim Kolbe Achter (6,99). Yannick Spissingers Vorstellung über 60 m Hürden in 7,89 sec endete mit Gold und Rang drei in der Bestenliste, Daniel Siegel (8,51) holte Bronze. Im Dreisprung der Frauen gelang der noch zur U 23 gehörenden Fehintola Oladejo mit 12,91 m nicht nur eine persönliche Bestmarke, sondern sie verdrängte auch ihre U-20-Clubkollegin Ruth Hildebrand (12,80 m) auf Platz zwei. Bei den Männern wurde U-20-Junior Finn Rieber guter Dritter (13,54 m) vor Stefano Lo Rocco (SV Seckenheim, 13,38 m).

Im Weitsprung sicherte sich Niklas Ludwig Silber (7,02 m), Silber und Bronze gingen über die 400 m an Hannah Mergenthaler (55,53 sec) und Antonia Giesche (55,56 sec). Für weitere Podestplätze der MTG sorgten Kugelstoßerin Antonia Kinzel (2./15,23m) und 800-Meter-Läufer Kolja Hildenbrand (3./1:58,78 min).

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Leichtathletik Gelungener Einstieg in die Hallen-Saison Mehr erfahren Ski alpin Sander Vierter im Super-G in Cortina d'Ampezzo Mehr erfahren

Beachtlich ist zudem Rang vier des Quartetts über 4x400-Meter (3:33,88), denn Ben Friedrich, Bastian Walter, Moritz Huber und Bjarne Turß sind alle Jahrgang 2005. sd