Gute Ausbeute am anspruchsvollen Doppelspieltag

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal/Vogelstang haben die Hinrunde in der Verbandsliga mit zwei Siegen abgeschlossen. Beim Tabellenachten und Vorletzten TTC Langensteinbach gelang den Mannheimerinnen ein 8:0-Erfolg. Die DJK-Akteurinnen gaben dabei nur fünf Sätze ab. Zwei Tage später feierte Käfertal/Vogelstang dann einen 8:5-Heimsieg über den Tabellenfünften TTC Forchheim.

„Ausschlaggebend für den Erfolg waren wieder einmal die beiden Doppel zu Beginn, die wir für uns entscheiden konnten“, sagte DJK-Teamsprecherin Heike Czech. Sowohl Lehr/Czech als auch Sommer/Pahl siegten souverän.

„Den Vorsprung konnten wir bis zum Schluss halten, die Einzel waren alle hart umkämpft“, so Czech. Sommer und Pahl punkteten zweimal, Sabine Lehr und Heike Czech jeweils einmal. „So waren wir am Ende die glücklichen Siegerinnen“, sagte Czech. Die DJK-Damen beendeten damit die Hinrunde mit der Bilanz von 10:6 Punkten auf dem dritten Tabellenrang. „Das ist wirklich hervorragend“, befand Czech mit Blick auf die Hinrunde. Käfertal/Vogelstang startet wieder am Freitag, 14. Januar, zu Hause gegen die SG Schefflenz-Seckach in die Rückrunde.

Schwarzer Tag in Wiesental

Auch die Verbandsliga-Herren der DJK Käfertal/Vogelstang hatten am Wochenende einen Doppelspieltag. Nach dem 8:8 beim 1. TTC Ketsch verlor die Mannschaft von Kapitän Robert Hackmann auswärts gegen den FV Wiesental mit 4:9. In Ketsch lagen die Mannheimer schon mit 8:5 in Front. Doch im hinteren Paarkreuz verloren die DJK-Akteure noch beide Spiele, und das Schlussdoppel Luis Miguel Oliveira Neves/Hackmann unterlag den Ketschern Robin Maier/Josef Stauber mit 1:3, so dass die DJK sich mit dem einen Punkt begnügen musste.

In der Partie in Wiesental erwischten die Käfertaler einen rabenschwarzen Tag. Der Ligazweite Wiesental gewann alle drei Doppel und führte schnell mit 6:0. Dirk Recktenwald gewann zwar seine beiden Einzel, doch sonst konnten nur Hackmann und Markus Gottwald Spiele für die Mannheimer gewinnen. In der Tabelle bleiben die DJK-Akteure aber auf dem guten fünften Platz und haben mit 7:7 Punkten einen ordentlichen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Am Samstag (18 Uhr) empfängt die DJK den Tabellendritten TTC Kleinsteinbach/Singen.

In der Verbandsklasse bleiben die Herren der DJK St. Pius im Titelrennen. Mit dem 9:2-Erfolg zu Hause gegen den FC Külsheim festigten die Neuhermsheimer Platz zwei. Aaron Heinz gewann zwei Einzel und im Doppel mit Harald Wenz. Die Zweite Mannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang unterlag gegen de TTC Hockenheim mit 2:9 und rutschte auf den Relegationsplatz. Am Freitag, 20.30 Uhr, spielt die DJK St. Pius beim Zweiten TTV Mühlhausen. Käfertal/Vogelstang II trifft zu Hause am letzten Vorrundenspieltag am Sonntag, 10 Uhr, auf den TTV Weinheim-West II.

Wallstadt gewinnt das Derby

Die Damen der DJK Käfertal/Vogelstang verloren in der Verbandsklasse bei ihrem Auswärtsspiel gegen den TTC St. Ilgen mit 5:8 und rutschten vor ihrem letzten Spiel am Samstag gegen Schlusslicht TTC Heddesheim auf Rang acht ab.

In der Bezirksliga der Herren gewann die favorisierte DJK Wallstadt das Derby bei der SG Sandhofen/Waldhof mit 9:2. Alexander Goller gewann im Einzel und im Doppel mit Hans Peter Rittmann Spiele für Sandhofen. Bei Wallstadt waren Moritz Hardung/Fabian Kajzar sowie Patrick Frantz/Dieter Hossner und im Einzel Kajzar (2), Hardung (2), Martin Schaal, Hossner und Patrick Frantz erfolgreich. Wallstadt rückte so auf rang zwei vor, die SG Sandhofen/Waldhof bleibt Vorletzter.

