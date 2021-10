Gute Abschlussbilanz auch ohne Sieg

Mannheim. Die Bilanz des letzten Galopp-Renntages auf der Seckenheimer Waldrennbahn kann sich sehen lassen. Zwar gab es unter den Lokalmatadoren der Trainer Marco Klein und Horst Rudolph keine Sieger, doch fünf Pferde wurden Zweiter, eines Dritter, drei weitere erreichten die Geldrangplätze vier und fünf. Mit Tommaso Scardino wurde dennoch ein Gewinner gefeiert, denn Kleins Stalljockey entschied nicht nur das Mannheimer Championat für sich, sondern war auch am B.A.U.-Renntag mit vier Silberplätzen noch einmal Punktbester. „Tommy ist nun seit fünf Jahren Mannheims bester Reiter, ich bester Trainer – darauf sind wir stolz“, freute sich Klein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Alles in allem war der Saisonabschluss sehr positiv“, analysierte der Coach den unter dem Motto „Oktoberfest“ stehenden Renntag vor 1500 Besuchern. „Wir hatten kein geschlagenes Pferd am Start, alle waren im Endkampf. Viermal Zweiter zu werden ist super. Alle haben ihre Leistungen abgerufen“, gingen die Vorhersagen des Coaches auf. Im Vorfeld hatte er fünf seiner acht Starter unter den ersten Drei gesehen, die andern unter den Top-Fünf.

Spannend machte es im Rennen der dreijährigen Stallneuling Lommerzheim, denn der von Scardino gerittene Hengst wurde erst auf der Zielgeraden der 2500 m vom Miss Marbel eingeholt. „Scardino hat eine gute Fahrt vorgelegt. Aber am Ende hat Miss Marbel ihr Kämpferherz gezeigt“, lobte Reiter Alexander Pietsch nach dem ersten seiner drei Tagessiege. Sehr offen war das Hauptereignis des Tages. Im Ausgleich II um den Eastsite-Preis hielt Scardino den fünfjährigen Hengst König Platon auf den 1400 Metern zunächst zurück, hätte aber kurz vor dem Ziel beinahe noch das Führungsduo Seven O Seven/Nina Wagner eingeholt. Ähnliches gelang Inchiquin im Ausgleich IV (1900 m). Das Schlusstempo der Stute war hoch, doch es reichte nicht mehr ganz, um Frosted Lass/Leon Wolf zu gefährden. Kleins Mr. Gent wurde unter Stefanie Koyuncu noch Vierter.

„Golden April hat auch im Handicap-Bereich Siegchancen“, hatte Klein im Vorfeld über die vierjährige Stute gesagt, die im September erstmals gewonnen hatte und seither nicht mehr bei den „Sieglosen“ starten darf. Wie erhofft, meisterte sie unter Scardino die neue Herausforderung im Ausgleich IV (2500 m) bestens und musste nur Redemptorist/Anna van den Troost den Vortritt lassen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ohne große Erwartungen hatte der Seckenheimer Besitzertrainer Horst Rudolph seine drei Galopper an den Start geschickt. Umso überraschter war er, dass seine Stute Candy Sweet im Preis der B.A.U.-Handwerker von den Experten und den Turffreunden an den Wettschaltern als Topfavoritin gehandelt wurde. Gleichwohl freute er sich, dass Shuichi Terachi die Vierjährige auf den 1900 Metern auf Rang zwei gelenkt hatte. Auch für Perviy – Vierter im Preis der kpb – sah der Coach die 1900 m als zu weit an. „Und was mit Furous los war, weiß ich nicht. Er war schon im Führring unglaublich nervös“, musste sich der Wallach im Ausgleich III mit Platz zehn begnügen.

„Glimpflich davongekommen“

„Wir sind in einer wirtschaftlich schwierigen Lage glimpflich davongekommen“, bilanzierte Stephan Buchner, der Präsident des Badischen Rennvereins in Seckenheim die zurückliegende Saison mit zwei Veranstaltungen ohne Publikum und zwei unter 3-G-Bedingungen. „Im Gegensatz zu 2020 haben wir für Geisterrennen keine Zuschüsse mehr erhalten. Ich rechne dennoch mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Sportlich lief es sehr gut, wir haben zudem bewiesen, dass Mannheim auch Listenrennen kann.“