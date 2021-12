Grund zu feiern für den TV Käfertal

Mannheim. Der TV Käfertal hat das Verfolgerduell in der Faustball-Bundesliga souverän für sich entschieden. Gegen den TSV Calw feierte die Mannschaft von Trainer Leo Goth in der Bertha-Hirsch-Turnhalle einen souveränen 5:0-Erfolg. „Wir waren gut vorbereitet, haben konzentriert von Anfang bis Ende gespielt und wollen diese Stimmung nächste Woche zum TV Unterhaugstett mitnehmen“, sagte TVK-Kapitän Felix Klassen nach dem klaren Sieg, mit dem die Gastgeber (6:4 Punkte) auf den dritten Tabellenplatz kletterten.

Käfertal übernahm schnell das Kommando, das Goth-Team konnte sich auf eine starke Abwehr verlassen. Brenzlig wurde es nur im vierten Satz, in dem die Zuschauer Faustball vom Feinsten geboten bekamen. Dank der starken Aufschläge von Nick Trinemeier ging der Satz nach einem 9:9 noch mit 11:9 an Käfertal. Leo Goth nützte die Gelegenheit und wechselte den lange verletzten Nico Müller ein, mit 11:5 ging auch der letzte Durchgang an den TVK.

TVK-Damen im Soll

Die Käfertaler Bundesliga-Damen festigten ihren Platz im Tabellenmittelfeld. Während es gegen Tabellenführer TSV Dennach beim 0:3 nicht zu holen gab, setzte sich der TVK gegen den SV Tannheim mit 3:1 durch. „Mit zwei fehlenden Stammspielerinnen war es für die Mannschaft schwer. Daher ist es umso schöner, dass zwei Punkte auf unser Konto kommen“, resümierte Betreuer Fabian Braun.

Käfertal musste auf Spielertrainerin Nadine Conrad und Angreiferin Marie Hodel verzichten. Insofern überraschte die klare Niederlage gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter nicht. Gegen Tannheim ließen sich die Käfertalerinnen auch nicht vom verlorenen ersten Satz aus der Bahn werfen. Während der Tabellenvorletzten aus Bayern im weiteren Spielverlauf abbaute, steigerte der TVK seine Leistung. red

