Grünes Licht für den Brückenlauf

Mannheim. Der 24. Mannheimer Brückenlauf ist eine der ersten Sportveranstaltungen, die in diesem Jahr in Mannheim eine behördliche Genehmigung erhalten hat. Die Inzidenz ist so weit gesunken, dass die Traditionsveranstaltung am 21. Juni starten kann. Die traditionelle 10-Kilometer-Strecke beginnt am Gelände des PSV Mannheim und führt in der Abendsonne des längsten Tages des Jahres am Neckar entlang.

Es gibt jedoch auch Einschränkungen. Die Teilnehmerzahl ist auf 500 beschränkt. Außerdem müssen alle Läuferinnen und Läufer entweder einen Nachweis über eine vollständige Impfung gegen Covid-19, die älter als zwei Wochen ist, einen maximal 24 Stunden alten negativen Schnelltest eines offiziellen Testzentrums oder einen Nachweis über eine überstandene Covid-19 Infektion in den letzten sechs Monaten vorweisen. Außerdem sind keine Zuschauer und Besucher auf dem Gelände des PSV Mannheim und im Startbereich zugelassen.

„Die lange Wartezeit war sehr nervenaufreibend. Aber dafür ist die Vorfreude nun umso größer“, sagt Christian Herbert, Geschäftsführer der Sporteventagentur M3. Die Anmeldung ist bis zum 18. Juni unter www.brueckenlauf-mannheim.de möglich. red