Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tennis Grün-Weiss Mannheim verliert 0:6: Kohlschreiber und Struff eine Nummer zu groß

Die Mannheimer Talente waren so gut wie chancenlos: Der TC Großhesselohe gewinnt am Neckarplatt problemlos - und wird dennoch nicht Meister. Der neue Champion in der Tennis-Bundesliga spielte wenige Kilometer entfernt