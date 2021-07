Aachen/Mannheim. Am Ende behielten Bernabe Zapata Miralles und Julian Lenz im entscheidenden Match-Tiebreak die Nerven - und sicherten Grün-Weiss nach einem Kraftakt den 4:2-Erfolg beim TK Kurhaus Aachen. Mit 5:7, 6:3 und 10:5 setzte sich das Mannheimer Doppel gegen die Kombination Salvatore Caruso/Hassan Benjamin durch. „Ich bin total am Ende. Das war so knapp. Aachen hätte mindestens ein

...