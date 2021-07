Grün-Weiss macht optimalen Saisonstart perfekt

Mannheim. Bei seiner Premiere für Grün-Weiss Mannheim hatte Kevin Krawietz gleich wieder einen arbeitsintensiven Tag zu bewältigen. Zunächst coachte der zweifache French-Open-Sieger beim souveränen 5:1-Sieg gegen den TuS Sennelager vor 1100 Zuschauern Dominik Koepfer von der Bank aus zum Sieg, dann stand er im Doppel an der Seite von Julian Lenz zwei Stunden auf dem Platz. Allerdings war es Krawietz, der beim letzten Ballwechsel im Match-Tiebreak mit einem Doppelfehler den Gästen den einzigen Punkt des Tages ermöglichte. Keine 36 Stunden nach seinem Aus im Mixed-Doppel Halbfinale von Wimbledon war Krawietz schon wieder am Neckarplatt im Einsatz. „Das Wichtigste war, dass das Team gewinnt. Unsere Gegner im Doppel haben sehr gut gespielt, das muss man anerkennen“, konnte Krawietz die Niederlage im Nachhinein verschmerzen.

Nach dem 5:1-Sieg gegen Blau-Weiß Neuss, der erst am frühen Samstagmorgen um 0:30 Uhr in der Halle perfekt gemacht wurde, feierten die Mannheimer bereits den zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel. „Es war ein großartiger Tennistag mit den Zuschauern. Wir hätten nicht mit einem 5:1-Sieg gerechnet. Wir hatten auch etwas Glück, denn es war sehr eng in den Tiebreaks“, sagte Teamchef Gerald Marzenell nach dem perfekten Saisonstart.

Koepfer nutzt siebten Matchball

Grün-Weiss – Sennelager 5:1 Einzel: Dominik Koepfer – Jonas Forejtek 6:4, 7:6(13); Pedro Martinez – Antoine Cornut-Chauvinc 5:7, 7:5, 10:3; Gerald Melzer – Daniel Cukierman 6:3, 7:6(3); Julian Lenz – Daniel de Jonge 6:1, 6:2. Doppel: Martinez/Melzer – Forejtek/Cornut-Chauvinc 6:4,6:4; Lenz/Krawietz – Cukierman/de Jonge 7:6(4), 4:6, 6:10.

Nach seinem erfolgreichen Debüt am Freitag setzte sich Koepfer diesmal gegen den starken Tschechen Jonas Forejtek in einem offenen Match in zwei Sätzen durch. Im Tiebreak (15:13) des zweiten Satzes ließ Koepfer sechs Matchbälle ungenutzt, blieb aber dennoch ruhig, bis dann ein Fehler des talentierten 20-Jährigen das Spiel beendete. „Jonas hat mit der Vorhand sehr gut gespielt und mich oft in Bedrängnis gebracht, weil ich zu passiv wurde“, sah Koepfer noch Verbesserungspotenzial in seinem Spiel nach der Umstellung von Rasen auf Sand. Nach den Einzeln reiste Koepfer bereits nach Hamburg weiter, um sich dort vor seiner Reise zu den Olympischen Spielen in Tokio weiteres Selbstvertrauen zu holen. Zeitgleich rang Gerald Melzer auf dem Nebenplatz nach knapp zwei Stunden den Franzosen Daniel Cukierman mit 6:3, 7:6 nieder und brachte Grün-Weiss damit in Führung.

Wesentlich leichter hatte es Neuzugang Julian Lenz, der gegen den Niederländer Daniel de Jonge nur drei Spiele abgab. „Das Ergebnis war einen Tick deutlicher als ich es wahrgenommen habe. Es war ein sehr gutes Spiel von mir bei gegnerischem Aufschlag“, nannte Lenz einen Schlüssel zum Sieg. Den entscheidenden Erfolg, der den Heimsieg perfekt machte, steuerte Pedro Martinez bei. Doch der 24-jährige Sandplatzspezialist hatte mehr Mühe als gedacht mit dem Franzosen Antoine Cornut-Chauvinc. Erst im Match-Tiebreak war der Spanier wieder voll auf der Höhe. Mit starken Aufschlägen sowie gefühlvollen Stopps und auf die Fehler des Gegners wartend, setzte sich Martinez mit 10:3 durch. „Vergangenes Jahr waren alle enttäuscht, weil wir nicht spielen konnten. Jetzt sind alle wieder glücklich, hier zu sein“, war dem Spanier die Erleichterung über die Rückkehr ans Neckarplatt anzumerken.

Zuschauerrückkehr freut Krawietz

Auch Debütant Krawietz war nach seinem ersten Auftritt dankbar. „Uns Spieler freut es am meisten, dass wieder Zuschauer mit dabei sind“, hob Krawietz die Bedeutung des Publikums hervor.

Am Freitag (13 Uhr) steht für Grün-Weiss Mannheim das verlegte Auswärtsspiel gegen den starken Aufsteiger TV Rosenheim auf dem Spielplan, ehe es für das Team am Sonntag nach Aachen geht.