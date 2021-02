Melbourne. Pedro Martinez hat bei den Australian Open die 3. Runde erreicht und trifft dort am frühen Freitagmorgen auf seinen Mannheimer Vereinskollegen Dusan Lajovic. Der 23-jährige Spanier Martinez bezwang den Finnen Emil Ruusuvuori in vier Sätzen. Damit zog der Meisterspieler von 2019 zum zweiten Mal in Folge bei einem Grand-Slam-Turnier in die Runde der besten 32 Spieler ein. Mit einem Sieg gegen Lajovic würde er im Achtelfinale auf Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev treffen, falls dieser gegen den Italiener Adrian Mannarino gewinnt. Mit Radu Albot und Dominic Thiem stehen zwei weitere Grün-Weiss-Asse in Runde drei. jab