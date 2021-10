Großsachsen hofft auf erste Punkte

Großsachsen. Nicht besonders drittligatauglich hat sich der TVG Großsachsen bei der jüngsten Schlappe gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen präsentiert. Unter der Woche wurde die vierte Niederlage in Folge aufgearbeitet, und die Bergsträßer blicken wieder nach vorne. Eine andere Möglichkeit hat der TVG auch gar nicht, denn mit der TGS Pforzheim kommt am Samstag (20 Uhr) das nächste Schwergewicht an die Bergstraße. Die Goldstädter haben wieder viel investiert und wollen oben mitmischen. Das Spiel beim Tabellenletzten aus Großsachsen wird dabei sicherlich als Pflichtsieg eingestuft, was dem TVG besondere Motivation geben sollte. hm/red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1