Großsachsen gibt Sieg aus der Hand

Zweibrücken. Der TVG Großsachsen ist am späten Samstagabend mit einer 25:28 (11:10)-Niederlage vom Spiel in Zweibrücken an die Bergstraße zurückgekehrt. Die Stimmung war beim Handball-Drittligisten entsprechend getrübt, denn bis kurz vor Schluss schien er den Gegner im Griff zu haben, erlaubte sich dann aber zur Unzeit siebeneinhalb Minuten ohne Tor und kassierte eine weitere bittere Schlappe.

Bis zur 25:23-Führung (53.) waren die Germanen auf einem guten Weg, ehe nichts mehr zusammenlief. Fehler und eine löchrige Abwehr sorgten dafür, dass Großsachsen am Ende mit leeren Händen da stand. Weiter geht es für Großsachsen am Donnerstag in Heilbronn/Horkheim.

TVG: Lieb; Schüler (8), Weindl, König, Jörres, Burkard (1), Kadel (2), Hartz (2), Straub (2), Kehlenbach, Seganfreddo (3), Reisig (2), Buschsieper (4/2), Brestrich (1). hm

