Großsachsen fehlt die Konstanz

Pforzheim. Ohne die verletzten Max Kehlenbach und Benedikt Meiser sowie mit einem angeschlagenen Maximilian Hartz ist Handball-Drittligist TVG Großsachsen in das Unternehmen Klassenerhalt gestartet. Die Germanen spielten ohne Linkshänder auf Halbrechts, auf dieser Position begann Hannes Weindl aus der A-Jugend der Rhein-Neckar-Löwen. Bei der SG Pforzheim/Eutingen verlor die Mannschaft von Trainer Stefan Pohl klar mit 23:31 (13:17).

Der Beginn war auf beiden Seiten von einer gewissen Nervosität geprägt. Nach 25 Minuten lag der TVG mit 11:12 zurück – und war damit noch im Spiel. Großsachsen schien die letzten fünften Minuten vor der Pause aber schon in der Kabine zu sein. Leichte Abspielfehler und Fehlwürfe spielten der SG in die Hände, und so setzte sich die Heimsieben auf 17:13 ab. Zu allem Überfluss erhielt Simon Reisig bei der letzten Aktion in der ersten Halbzeit noch die Rote Karte und stand seinem Team nicht mehr zur Verfügung.

Nachholbedarf in der Defensive

Bis zum 19:23-Rückstand (45.) durfte Großsachsen auf einen Punktgewinn hoffen, doch mit fünf Toren in Folge sorgte Pforzheim/Eutingen für die Entscheidung. Dem TVG zeigte das Spiel, wie schwer die Runde wird – und dass man vor allem in der Defensive in die Spur finden muss. Nächste Woche folgt gegen Dansenberg ein weiteres Auswärtsspiel.

TVG: Lieb, Mangold – Schüler (8), König, Kupijai (2), Barzyk, Weindl (1), Burkard, Kadel, Hartz (2), Straub, Seganfreddo (3), Reisig (1), Buschsieper (6/2). hm/ü

