Große Ernüchterung

Ludwigshafen. Nachdem die Bundesligacracks des ABC Mannheim (TSV 1846) ziemlich ausgeglichen in die neue Bowling-Spielzeit gestartet waren, fällt die Statistik der 46er zur Saisonhalbzeit eher ernüchternd aus. Nach einer glatten Niederlage gegen den stark aufspielenden Blau-Weiß Stuttgart bäumten sich die Mannheimer im Felix Bowlingcenter in Ludwigshafen gegen den KV Stuttgart zwar noch einmal auf und erkämpften einen wichtigen Sieg. In der folgenden Begegnung gegen Waiblingen geriet der ABC aber erneut ins Hintertreffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Obwohl einige Disziplinen nur knapp an die Waiblinger gingen, verließ Mannheim ohne Punkte die Bahnen. Kapitän Oliver Blase, der mit Pin-Zahlen über 210 im Schnitt am ehesten überzeugte, sagte: „Gegen Blau-Weiß und Waiblingen waren wir chancenlos. Wir hatten zwar verletzungsbedingte Ausfälle, es müsste aber schon der große Lauf kommen, wenn wir noch den dritten Platz angreifen wollen.“ Gelegenheit dazu gibt es zum Rückrundenauftakt im Februar gegen Schlusslicht Bavaria München. ra