Götz-Aus trübt SGL-Freude

Willstätt. Das Spiel und der 35:30-Sieg beim TV Willstätt sind am Ende der Partie zur Nebensache geworden. Große Freude wollte beim Handball-Drittligisten SG Leutershausen schon gar nicht aufkommen. Der Grund: Kurz vor Schluss verletzte sich Mittelmann Tim Götz schwer. Der Spielmacher der SGL rutschte bei einem Angriff ohne gegnerische Einwirkung aus, das Knie knickte weg. „Wie das zustande kam und angesichts seiner Schmerzen weiß man, dass es bei solchen Knieverletzungen oft nichts Gutes bedeutet. Bei seiner Reaktion war uns gleich klar, dass es etwas Ernstes ist“, sagte SGL-Trainer Marc Nagel. Was der wichtige Spielmacher genau hat, wird sich am Montag nach einer genaueren Untersuchung zeigen.

Sportlich war die Fahrt nach Willstätt dagegen ein Erfolg: Als es 11:7 für den TV stand, legte die SGL einen 5:0-Lauf hin – der Grundstein für den späteren Sieg war gelegt, und die SGL ging mit zwei Toren Vorsprung in die Kabine. Der zweite Durchgang stand dann ganz im Zeichen der Roten Teufel. Vorn trafen die „Heisemer“ konstant, hinten gab es einige Nachlässigkeiten, die angesichts der Offensivleistung aber nicht ins Gewicht fielen. „Wenn die Angriffsleistung so konstant gut ist, dann ist das auch nachvollziehbar“, erklärte Nagel. Bester SGL-Schütze in Willstätt war Yessine Meddeb, der mit zehn Toren überragte.

SGL: Hübe, Ullrich – Meddeb (10), Pauli (5/4), Bitz (3), Schmitt (3), Götz (3), Schreiber (3), Ulrich (2), Bauer (2), Scholz (1), Haller (1), Stippel (1), Grössl (1).