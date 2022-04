Gleich ein Härtetest

Mannheim. Nach dem zweiten Platz bei der EuroHockey Trophy 2022 steht für die Damen des Mannheimer HC nun der Rückrundenauftakt in der Feldhockey-Bundesliga an. Am Samstag (14 Uhr) reist der MHC zum Club an der Alster, womit es zum Wiederbeginn gleich zum Topspiel in der Staffel B kommt.

Das Duell zwischen dem Tabellenführer aus Mannheim (28 Punkte) und dem Staffelzweiten (23 Punkte) ist dabei ein nachzuholendes Hinrundenspiel, am 7. Mai werden sich beide Teams am Neckarplatt erneut gegenüberstehen. Am Sonntag (14 Uhr) steht für die Mannheimerinnen in Hamburg beim Großflottbeker THGC noch ein weiteres Spiel auf dem Programm.

„Mit Alster haben wir gleich einen richtigen Brocken vor der Nase, bei dem wir wichtige Punkte sammeln können, um weiterhin Erster in unserer Staffel zu bleiben. Großflottbek ist aber nicht minder gefährlich. Daher gehen wir beide Spiele wie immer genau gleich an“, würde MHC-Damentrainer Nicklas Benecke aus der Hansestadt am liebsten sechs Punkte mitnehmen.

„Nadine Kanler wird aus privaten Gründen fehlen. Sie hätte aber wahrscheinlich sowieso nicht spielen können, weil sie im Trophy-Finale gegen die KHC Dragons einen Ball auf die Hand bekommen hat. Paula Schröder hat eine leichte muskuläre Zerrung. Ich hoffe, dass es bei ihr am Wochenende geht“, hofft Benecke auf Schröders Einsatz. and