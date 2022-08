Gleich auf dem Prüfstand

Mannheim. Patrick Heinzelmann ist der Typ „Analytiker“. Erst analysierte der Trainer des MFC 08 Lindenhof die vergangene Saison seiner Elf in der Kreisliga. Ergebnis: Zufriedenstellende Punkteausbeute, mit der in einer anderen Spielzeit auch der Aufstieg drin gewesen wäre. Und: deutlich zu viele Gegentore. Danach analysierte der 33-Jährige sein Team genauestens, identifizierte Kaderschwachstellen und begab sich direkt auf die Suche nach adäquaten Verstärkungen.

Diese kamen zahlreich aus der Landesliga von Absteiger Srbija oder von Nachbar VfL Kurpfalz Neckarau. Mit Patrick Szarka und Tim Diedrichs kommen zwei Kicker mit Landesligaerfahrung vom FV Brühl, dazu gesellt sich noch Paul Stro, der für Heddesheim vor Jahren in der Verbandsliga auflief. Der erfolgshungrige Coach hat seine Hausaufgaben gemacht und will jetzt den vierten Platz aus der Vorsaison gerne toppen. „Ja, wir wollen erneut angreifen. Es darf jetzt allerdings nicht zu lange dauern, bis wir als Mannschaft zusammenfinden“, so Heinzelmann, den vor allem das urlaubsbedingte Fehlen von Goalgetter Ivan Vlaho in den ersten drei Saisonspielen schmerzt.

Torjäger Ivan Vlaho fehlt dem MFC 08 in den ersten drei Spielen. © Berno Nix

Dazu muss sich der Coach weitere schwierige Fragen stellen: Wie kann er di eneun Neuzugänge schnellstmöglich integrieren und wer sind die neuen Führungsspieler? Mit Christian Bauer hat der langjährige Kapitän des MFC seine aktive Karriere beendet, Ex-Bundesligakicker und Leader Timo Staffeldt steht auch nicht mehr zur Verfügung. „Es wird in diesem Jahr nicht ein oder zwei Jungs geben, die den Ton auf dem Feld angeben sollen. Ich fordere explizit mehrere Lautsprecher auf dem Platz, jetzt ist die Zeit für andere Spieler gekommen Verantwortung zu übernehmen“, so Heinzelmann, der vor dem Saisonauftakt beim Aufsteiger SKV Sandhofen deutlich warnt: „Das wird gleich eine brutal schwere Aufgabe.“ bah