Gewinner auf beiden Seiten

Ludwigshafen. Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat am Dienstagabend sein Heimspiel gegen den ukrainischen Club HC Motor Zaporizhzhia mit 35:26 (16:9) gewonnen. Das Ergebnis war allerdings zweitrangig, denn am Ende der Runde werden die Spiele der Ukrainer aus der Wertung genommen.

„Wir verstehen uns hier als Multiplikatoren und setzen als Liga durch die Aufnahme des Teams aus der Ukraine ein klares Signal“, sagte Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler.

Der Ludwigshafener Coach Michel Abt nutzte die Partie, um einige Spieler zu schonen. So bekamen Eulen-Kapitän Max Haider und Co-Spielführer Jan Remmlinger eine kleine Verschnaufpause. Torhüter Matej Asanin, der nach seiner Erkrankung erst jüngst wieder ins Training eingestiegen war, durfte sich noch einmal schonen. Für ihn stand wieder der junge Mats Grupe im Kader. Sein Debüt im Zweitliga-Kader der Eulen gab am Dienstagabend vor 1598 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle der 21-jährige Mihailo Illic, der bislang im Rückraum des Drittliga-Teams des HLZ Friesenheim-Hochdorf spielte.

Die Stimmung in der Halle, in der zahlreiche ukrainische Fans mit blau-gelben Flaggen jeden Treffer ihres Teams lautstark bejubelten, war hervorragend. Die Eulen legten mit zwei schnellen Treffern vor. Zaporizhzhia blieb zunächst bis zum 6:6 (13.) dran. Dann setzten sich die Pfälzer auf 10:6 (19.) ab. Vor allem der Däne Kasper Manfeldt-Hansen, der für Haider die Verantwortung am Kreis übernahm, spielte zu Beginn stark. Das Geburtstagskind, das am Dienstag 20 Jahre alt wurde, erzielte vier Tore in Halbzeit eins. Zur Pause führten die Eulen schon mit sieben Toren Vorsprung.

Zu Beginn der zweiten Hälfte nutzten die Eulen technische Fehler der Ukrainer und bauten die Führung auf 23:13 (40.) aus. Letztlich stand ein klarer Sieg der Eulen. Am Samstag treffen die Ludwigshafener um 19.30 Uhr auswärts auf den TV Großwallstadt.

Eulen: Grupe, Urbic – Salger (1), Meyer-Siebert (2), Keskic (2), Gorpishin (1), Falk, Durak (4), Bührer, Trost, Neuhaus (1), Zacharias (4/3), Manfeldt-Hansen (5), Ilic (4), Klein (9), Eisel (2). bol