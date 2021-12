Gesundheitsminister rudert zurück

Region. Am Freitagabend verordnete die Landesregierung dem Sport in Baden-Württemberg noch 2Gplus, beginnend mit den Spielen am Samstag (wir haben berichtet). Danach hätten sich alle Sportler noch zusätzlich testen lassen müssen, um am Wettkampf teilnehmen zu können. Ausgenommen von der Testpflicht wären nur bereits „geboosterte“ Sportler gewesen. Das dürften allerdings in den Sport treibenden Altersklassen nur die wenigsten sein. Die Folge: Handball Baden-Württemberg setzte den Spielbetrieb am Wochenende aus, die Tischtennisspieler pausieren bis 30. Januar und die badischen Fußballer schickten ihre Vereine am Freitagabend via E-Mail in die vorgezogene Winterpause. Ein so kurzfristiges Testen der Sportler wäre den Vereinen nicht zuzumuten gewesen.

Jetzt ruderte Gesundheitsminister Manne Lucha zurück: „Wer geboostert ist oder wessen Vollimmunisierung nicht länger als sechs Monate zurückliegt, ist von der Testpflicht bei 2Gplus befreit.“ Diese Konkretisierung der Landesverordnung vom Freitag wurde allerdings erst am Sonntag veröffentlicht.

Eigentlich hätte am Wochenende der Spielbetrieb dann weitergeführt werden können, denn letztlich bedeutet dies nach wie vor „2G“ für die beteiligten Sportler.

Dass die Saison ob der neuen Verordnung kurzfristig wieder aufgenommen werden wird, davon ist allerdings nicht auszugehen. Die Fußballer haben alle Spiele im Kalenderjahr abgesetzt, auch in der Oberligen (Männer, Frauen, Jugend) wird nicht mehr gespielt.

Die Handballer hatten die Spiele zunächst nur einmal für den 4./5. Dezember ausgesetzt, könnten theoretisch also am kommenden Wochenende wieder spielen. Allerdings wollen sich der Badische, Südbadische und Württembergische Handball-und auch der Tischtennis-Verband dazu erst einmal erneut beraten. Ausgenommen von der Spielpause des Badischen und Baden-Württembergischen Tischtennis-Verbandes sind die 1. Bundesliga Frauen, die Regionalliga und die 3. Bundesliga der Herren.

Pause auch bei den Volleyballern

Auch der Nordbadische Volleyball-Verband setzte seine Ligaspiele für den 4./5. Dezember aus. Alle Erwachsenenspiele bis zur Oberliga Baden wurden am Samstag abgesagt. „Das bedeutet aber nicht, dass die Saison unter- oder gar abgebrochen wird. Wir gehen davon aus, dass der nächste Spieltag dann stattfindet“, schreibt Volleyball Nordbaden auf seiner Homepage.

Bei den Basketballern waren am Wochenende noch die Regionalligisten aktiv, die Spiele in der Oberliga wurden dagegen abgesagt. Wenn eine Mannschaft nicht spielen möchte, kann das Spiel zudem abgesagt und verlegt werden. Einzig die Metropolitans spielten in der Jugend-Bundesliga. AT/red