Gerstenhöfer sichert MHC den ersten Platz

Mannheim. Das abschließende Doppelspielwochenende in der Hallenhockey-Bundesliga Süd der Damen hatte es noch einmal in sich, entschieden sich doch erst am Sonntag der Kampf um Platz eins und die Abstiegsfrage. So brachte der Mannheimer HC seine Tabellenführung aufgrund der besseren Tordifferenz knapp ins Ziel, als MHC-Kapitänin Charlotte Gerstenhöfer im Spiel beim Münchner SC mit dem späten 1:1 in der 55. Minute die MSC-Führung durch Philin Bolle (27./Strafecke) noch ausglich.

Durch das Unentschieden holte sich das Team von Coach Nicklas Benecke noch den dringend benötigten Punkt und damit das Heimrecht im Viertelfinale. „Bei uns war heute irgendwie der Wurm drin, aber letztendlich sind wir froh, dass wir im Süden auf Platz eins sind“, befand Benecke.

Der zweitplatzierte Lokalrivale TSV Mannheim Hockey schlief am Sonntag nicht und hatte zwischenzeitlich beim 5:2 (3:2)-Heimsieg über den Bietigheimer HTC den MHC im Fernduell sogar überflügelt. Es trafen Lisa Schall (3.) und Elissa Mewes (7.) für den TSVMH sowie Greta Meissner (4.) und Jana Fili (12.) für den BHTC, ehe Lydia Bechthold-Haase mit einem Dreierpack (26., 35., 37.) für die Entscheidung sorgte. „Wir haben uns respektvoll gegenüber den anderen Mannschaften verhalten und noch einmal ein gutes Spiel hingelegt, das auch höher hätte ausgehen können“, wusste Trainer Carsten-Felix Müller, dass sich die Blicke nicht nur in Sachen Duell um Platz eins, sondern auch in der Abstiegsfrage auf sein Team richteten.

FHC-Damen feiern Klassenerhalt

So hätten die Gäste aus Bietigheim-Bissingen das Spiel beim TSVMH gewinnen müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen, denn das direkte Duell der Kellerkinder hatte der BHTC am Samstag in eigener Halle gegen den Feudenheimer HC mit 2:3 (0:1) verloren.

Das war ein besonderer Moment für den dritten Damenbundesligisten aus Mannheim, der damit zum bestmöglichen Zeitpunkt den ersten Sieg seiner Hallenhockey-Bundesliga-Historie feierte. Für den Erfolg in Schwaben sorgten dabei Sophie Tiefenbacher (6.), Carla Stober (39./ Strafecke) und Luis Höfling-Conradi (42.). Einen Zähler hatten die FHC-Damen in diesen Abstiegskrimi mitgebracht, während Bietigheim die drei Punkte aus dem Hinspiel auf dem Konto hatte. „Es ist eine Erleichterung, dass wir jetzt erst mal das erste Finale gewonnen haben“, sagte FHC-Coach Christian Wittler. Durch die Bietigheimer Niederlage beim TSVMH fiel das 3:4 (1:3) der FHC-Damen in Rüsselsheim letztlich nicht mehr ins Gewicht.

Der Samstag war für die Mannheimer Teams insgesamt ein sehr guter Tag, so beseitigten zunächst die MHC-Damen mit einem klaren 8:2 (3:1)-Heimsieg gegen den Rüsselsheimer RK die letzten Zweifel am Viertelfinaleinzug. Nur wenig später taten es ihnen die TSVMH-Damen mit einem 4:2 (1:1)-Erfolg beim Münchner SC gleich.

Seit Sonntag stehen nun auch die Viertelfinalgegner für den 22. Januar fest: Während die MHC-Damen den Nordvize Harvestehuder THC aus Hamburg empfangen, müssen die TSVMH-Damen in die Hansestadt zum Nordmeister Club an der Alster reisen.