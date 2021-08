Germania und VfR II unter Druck

Mannheim. In einem Nachholspiel des zweiten Spieltags der Fußball-Kreisliga stehen sich am Mittwochabend (19.30 Uhr) der VfR Mannheim II und der FC Germania Friedrichsfeld gegenüber. Beide Mannschaften sind mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet und wollen nun in die Erfolgsspur einbiegen. „Nach einer guten Vorbereitung sind wir leider von den Ergebnissen her nicht so zufriedenstellend gestartet“, sagt Friedrichsfelds Trainer Lars Weidmann über die Spiele gegen den VfB Gartenstadt (0:3) und den TSV Amicitia Viernheim (1:2). „Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass sich die Jungs für ihre gute Arbeit belohnen werden.“

Der VfR Mannheim II musste zwei knappe Niederlagen gegen den MFC 08 Lindenhof (1:2) und den VfB Gartenstadt (0:1) einstecken. Der Germania-Trainer verspricht daher eine interessante Begegnung: „Ich erwarte ein enges Spiel auf Augenhöhe.“ wy