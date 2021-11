Germanen unter Druck

Mannheim. Nach der 0:3-Niederlage beim FV 03 Ladenburg steht der FC Germania Friedrichsfeld in der Fußball-Kreisliga unter Zugzwang. Im Nachholspiel beim FC Hochstätt Türkspor (Dienstag, 19.30 Uhr) ist der Club aus dem Mannheimer Süden schon fast schon zum Siegen verdammt, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht noch mehr zu verlieren. Das sieht auch Trainer Lars Weidmann so: „Wenn wir noch dran bleiben wollen, dann müssen wir dieses Spiel gewinnen. Komme, was wolle. Und egal, wen wir noch auf den Platz bringen.“ Nach dem Spiel in Ladenburg, das die Germanen nach Ausschöpfen des Wechselkontingents aufgrund einer Verletzung zu zehnt beenden mussten, ist die Personallage weiterhin sehr angespannt. Hinter sechs angeschlagenen Spielern aus dem insgesamt sehr kleinen Kader stehen Fragezeichen. Ebenfalls immens wichtig ist die Partie für die Gastgeber, die wie die Germanen auf einem Abstiegsplatz stehen, den Abstand auf das rettende Ufer aber auf drei Punkte reduzieren können.

Am Mittwoch (19.30 Uhr) bestreitet in der Fußball-Landesliga der Vorletzte FK Srbija Mannheim gegen den Drittletzten TSV Kürnbach sein Nachholspiel. Die Mannheimer warten inzwischen seit vier Partien auf einen Sieg. wy