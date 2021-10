Germanen hoffen wieder

Mannheim. Aufatmen beim FC Germania Friedrichsfeld. Das jüngste 2:2 bei der TSG Eintracht Plankstadt könnte der nötige Wendepunkt in einer bisher verkorksten Saison gewesen sein. Dank des Punktgewinns nach einem 0:2-Rückstand ist der FC nicht mehr das Schlusslicht der Kreisliga und hat massiv Selbstvertrauen getankt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, dass sie sich nicht aufgegeben und sich endlich auch mal wieder belohnt hat“, freut sich FC-Coach Lars Weidmann über das Comeback seiner Elf. „Der Zähler war auch über den gesamten Spielverlauf gesehen durchaus verdient. Wir mussten uns in den letzten Wochenso viel anhören, jetzt geht es hoffentlich weiter aufwärts“.

Probleme im Angriff

Auch Anthony Meckel (re.) musste verletzungsbedingt oft passen. © Nix

Das große Problem der Friedrichsfelder in dieser Saison: Die Offensive. Mit nur elf Treffern hat die Germania den schwächsten Sturm der Liga, auch weil viele Hochkaräter im offensiven Bereich bisher nur selten zum Einsatz kamen. Riccardo Baatz oder auch Anthony Meckel mussten verletzungsbedingt oft passen, auch Plankstadt-Torschütze Moritz Haller kommt erst langsam wieder in Fahrt. „Wir hatten wirklich eine harte Verletzungsmisere, ständig hat sich dadurch die Startelf verändert. In dieser Liga kannst du so nur schwer mithalten“, sagt der Coach.

Coach Weidmann kam erst kurz vor Saisonbeginn zur Germania und erlebte direkt eine Talfahrt. In den vergangenen Jahren schnupperte Friedrichsfeld immer wieder an der Aufstiegszone, in dieser Saison lief es bisher komplett anders. Zweifel hatte der 37-Jährige aber nie: „Auch das Umfeld ist sehr ruhig geblieben. An einen Rücktritt oder ähnliches habe ich nie gedacht, auch weil ich mich hier in Friedrichsfeld sehr wohl fühle. Ich glaube zu einhundert Prozent an die Mannschaft und deren Potenzial“, so Weidmann, der überzeugt ist mit seinem Team schon bald die Abstiegsränge zu verlassen. Gelegenheit nachzulegen gibt es am Sonntag zu Hause gegen den TSV Neckarau. Danach warten Ladenburg und Leutershausen. bah

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2