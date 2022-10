Germanen bleiben ruhig

Mannheim. Krisenstimmung? Fehlanzeige. Der FC Germania Friedrichsfeld rückt dem Tabellenende immer näher, bleibt aber dennoch gelassen. Zuletzt verlor der FC das Kellerduell beim bislang Tabellenletzten FV Leutershausen (1:3) und kegelte sich die Tore dabei regelrecht selbst ins Gehäuse. „Wir haben uns unterirdisch angestellt. Es ist nicht zu erklären, was teilweise bei uns und mit uns los ist“, kann FC-Kapitän Benjamin Wanzek nur den Kopf schütteln. „Es gab in dieser Saison schon diverse Spiele, die wir nicht hätten verlieren müssen. So bringen wir uns wieder in eine unangenehme Situation, die uns aber nicht beunruhigt. Wir kennen unsere Stärken und kommen da auch wieder raus.“

Ein Faktor für den derzeitigen Misserfolg: Die Abwesenheit von Trainer Lars Weidmann. Der Coach ließ sich aus familiären Gründen freistellen, kehrt erst kommende Woche zurück zum Team. „Natürlich fehlt uns Lars ungemein. Besonders seine Ansprachen vor dem Spiel und die Art, uns zu motivieren“, freut sich Wanzek auf das Coach-Comeback, sah seine Mannschaft in den letzten Wochen aber nicht kopflos: „Co-Trainer Manfred Salmen und auch Burak Bas haben einen klasse Job gemacht. Wir haben auch viele erfahrene Spieler in den eigenen Reihen, die immer wieder Verantwortung übernommen haben“. Weiterer Krisenherd: Die Offensive. Mit 14 Treffern zählt Friedrichsfeld zu den harmlosesten Teams der Liga.

Harmlose Offensive

„Wir machen aktuell vorne einfach nicht den Ball rein. Diese Kaltschnäuzigkeit, die uns auch letzte Rückrunde ausgezeichnet hat, fehlt komplett“, so Wanzek, der jedoch keinen Bedarf für Nachbesserungen am Kader sieht: „Wir haben diese Qualitäten definitiv. Der Knoten muss einfach platzen“.

Gegen den kommenden Gegner wird das allerdings schwer, Friedrichsfeld empfängt am Sonntag den MFC 08 Lindenhof. Der Tabellenzweite spielt aktuell zwar nicht den furiosesten Fußball, hat jedoch die Ergebnisse auf seiner Seite und ist erster Verfolger von Spitzenreiter Rheinau. „Gegen Lindenhof wird es irgendwie immer speziell, obwohl zwischen den beiden Vereinen jetzt keine besondere Stimmung herrscht. Wir können jedenfalls befreit aufspielen, denn so richtig hat uns für Sonntag sicher keiner auf dem Schirm“. bah