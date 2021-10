Gemischte Gefühle

Mannheim. Die Damen des Mannheimer HC bleiben in der Feldhockey-Bundesliga ungeschlagen. Am Samstag holten sich die Blau-Weiß-Roten in der MHC Arena mit einem 3:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Großflottbeker THGC den fünften Sieg im sechsten Spiel, nur einmal musste sich das Team von MHC-Trainer Nicklas Benecke bisher mit einem Unentschieden begnügen. „Wir sind zufrieden, denn wir haben ein gutes Spiel gemacht und auch verdient mit 3:1 gewonnen“, lobte Benecke sein Team.

Auf das Geschehen in der 54. Minute hätte der MHC-Coach allerdings gerne verzichtet, als Naomi Heyn verletzt den Platz verlassen musste, nachdem sie erst am Wochenende zuvor beim 5:0-Heimsieg gegen den Club Raffelberg ihr Comeback nach langer Verletzungspause gegeben hatte. „Naomi muss jetzt untersucht werden, dann sehen wir weiter“, hofft Benecke, dass die junge Stürmerin nicht erneut ausfällt. In der Partie gegen den GTHGC zeigten sich die MHC-Damen sehr beharrlich und belohnten sich sechs Sekunden vor der Halbzeitpause mit dem 1:0 (30./Strafecke) durch Charlotte Gerstenhöfer. In Halbzeit zwei knüpften die Mannheimerinnen nahtlos daran und Paulina Niklaus stellte auf 2:0 (34.). Zwar verkürzte GTHGC-Kapitänin Kaja Hansen auf 2:1 (41./Strafecke), doch Lucina von der Heyde erhöhte mit dem 3:1 (45./Strafecke). and