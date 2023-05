Gemischte FHC-Bilanz

Mannheim/Nürnberg. Zum Rückrundenstart in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd haben die Damen des Feudenheimer HC am Samstag mit einem 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den TuS Obermenzing aus München die erhofften drei Zähler einfahren. Einen Tag später verlor der FHC aber bei der HG Nürnberg mit 1:3 (1:1).

„Das 3:0 gegen Obermenzing war auch in der Höhe verdient“, nahm FHC-Coach Christian Wittler den Auftaktsieg gerne mit, den Franziska Frey (12., 58.) und Sophie Tiefenbacher (35./Strafecke) mit ihren Treffern sicherstellten. In Nürnberg brachte Marlene Margraf den FHC zwar früh in Führung (7.), aber danach traf nur noch die HGN. and