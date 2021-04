Mannheim. Die Mannheim Tornados haben ihre ersten beide Spiele in der neuen Baseball-Bundesliga-Saison gewonnen. Nach den beiden Auftaktniederlagen bei den Mainz Athletics kam das Team von Coach Juan Martin am Samstagnachmittag auf dem Roberto-Clemente-Field zu zwei Heimerfolgen über die Tübingen Hawks. „Das waren zwei Pflichtsiege. Ich bin mit der Art und Weise, wie die Mannschaft das gemacht hat, sehr zufrieden“, befand Martin. Die Tornados entschieden die erste Partie mit 10:5 für sich und gewannen dann auch die zweite Begegnung mit 14:1.

„Wir machen manchmal noch einige Fehler zu viel, aber wir schauen, dass wir das schnell in den Griff bekommen“, sagte Martin nach dem Heimauftakt. Im ersten Spiel starteten die Tornados gleich im ersten Inning mit sechs Punkte in Folge. Der Sieg geriet nie in Gefahr. Pitcher Julius Spann stand fünf Innings auf dem Wurfhügel, ließ vier Hits und zwei Runs zu und sammelte vier Strikeouts. Neuzugang Kevin Riello Quiroga brachte die Partie für die Wirbelwinde nach Hause. Rex Helmig gelang für die Tornados ein Homerun für drei Punkte.

Schwere Auswärtsaufgaben

Pitcher Julius Spann überzeugte im ersten Spiel gegen Tübingen. © Pix

In der zweiten Partie dominierten die Mannheimer noch deutlicher. 1:0 lagen die Tornados nach dem Auftakt-Inning vorne. Dann zogen sie auf 9:0 (2.) davon. Dominik Höpfner, Martin und Marvin Kulinna schlugen den Ball für Homeruns über die Absperrung. Augustin Tissera hatte nach dem 14:1 vier Hits, vier Runs und drei RBI. Andrija Tomic punktete ebenfalls dreimal für die Mannheimer. Werfer Victor Cole glänzte mit 14 Strikeouts in sechs Innings.

„Das Pitching war einwandfrei, die Offensive gut“, lobte Martin „Die zwei Siege gegen Tübingen geben uns Selbstvertrauen für die kommenden beiden schweren Gegner.“ Dann müssen die Tornados nämlich jeweils zweimal auswärts bei den Regensburg Legionären (17./18. April) und den Heidenheim Heideköpfe (24. April) ran. Beide gelten als Titelmitfavoriten. bol

