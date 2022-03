Gelungener Saisonabschluss

Mannheim. Zum Saisonabschluss mussten die Regionalliga-Volleyballerinnen der VSG Mannheim DJK/MVC noch einmal alle „Kampfstörche“-Qualitäten aufbieten, um den Doppelspieltag mit zwei 3:0-Siegen zu beenden. In der Tabelle liegt die VSG nun auf Platz vier (30 Punkte), kann aber noch vom FV Tübinger Modell überholt werden, der noch einen Spieltag vor sich hat.

In der Bertha-Benz-Halle erwartete das Heimteam abwehrstarke und einfallsreiche Gegnerinnen vom SV Fellbach, das Hinspiel hatte mit einem knappen 3:2-Sieg der Mannheimerinnen geendet. Beim erneuten Aufeinandertreffen ging der erste Durchgang mit 25:21 an die VSG’lerinnen, doch nach gutem Beginn sorgte letztlich erst ein Appell der Trainer Nando Zilena und Sebastian Gnieser für den Erfolg.

Auch den offenen Schlagabtausch im zweiten Satz entschieden die Hausherrinnen für sich (25:20). Im dritten Durchgang sahen die Zuschauer nach dem 9:18 eine leidenschaftliche Aufholjagd. Auch dank Abwehrspielerin Linda Büsscher kämpfte sich die VSG Punkt für Punkt zurück, behielt beim Stand von 26:26 die Nerven und gewann noch 28:26.

Tags darauf stellte das Trainer-Duo gegen die DJK Schwäbisch-Gmünd das Team um, denn nach der 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel waren alle vorgewarnt. Dennoch war der Start zerfahren. Erst nach dem 15:15 hatten die VSG’lerinnen ihren Rhythmus gefunden und blieben bis zum Ende hochkonzentriert (25:19). Genau daran knüpften sie im zweiten Satz an (25:16), doch der dritte Durchgang geriet erneut zu einer Prüfung der Moral. Auf den schnellen Rückstand reagierten die VSG-Coaches mit geglückten Auswechslungen, die Kampfstörche starteten nach dem 5:13 eine Aufholjagd zum 22:22. Auch danach blieb es spannend, doch Rahel Schreyers Aufschläge passten und machten den Satz- und Spielgewinn perfekt (25:22).

Die Bezirkliga-Damen der VSG Mannheim haben am vorletzten Spieltag die Tabellenspitze übernommen und den Aufstieg in die Landesliga im Blick. Das Spitzenspiel gegen den bis dahin auf Rang eins liegenden AVC St. Leon-Rot gewannen die Mannheimerinnen ebenso mit 3:0 wie gegen den Fünften VSG Ubstadt/Forst. Sofern sie am 8. April gegen HD-Rohrbach und gegen Sandhausen punkten, ist ihnen die Meisterschaft sicher. sd