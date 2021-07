Gelungene Aktion der MTG

Mannheim. Die Premiere der Rad-Challenge der MTG-Triathleten war ein voller Erfolg. Außer den Mannheimern nahmen die LSV Ladenburg und der TSV Amicitia Viernheim an der Spendenaktion teil und damit auch die Herausforderung an, an drei Tagen möglichst viele Kilometer für einen guten Zweck zu sammeln. In 116 Fahrten kamen insgesamt 9171 Kilometer zusammen: 5533 gingen auf das Konto der MTG, 2517 auf das der LSV, 1116 steuerte Viernheim bei. Das ergab eine Summe von 500 Euro, die nach den Wünschen des Siegers MTG an das Mannheimer Frauenhaus und an die Obdach e.V. verteilt werden.

Inzwischen arbeiten die MTG-Triathleten schon am nächsten Projekt – dem 3. Monnem Cross-Lauf am 25. September. Integriert ist wieder ein Spendenlauf zugunsten des Kinderhospizes Sterntaler. Die Anmeldung für die Querfeldein-Veranstaltung ist bereits offen: www.mtg-mannheim-triathlon.de. sd